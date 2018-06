Governo, Bernini: tempo propaganda finito, ora vogliamo fatti

Roma, 8 giu. - "Il tempo della propaganda è finito. Aspettiamo il governo alla prova dei fatti. Intanto, dopo 7 giorni dall'insediamento mancano ancora i viceministri e i sottosegretari senza i quali non sarà possibile avviare il lavoro nelle commissioni parlamentari. E mentre i mercati e le borse restano in tensione già si registrano i primi conflitti nel governo e diverse marce indietro rispetto al contratto. Ci auguriamo che non siano solo vuoti annunci ma reali prese d'atto su un programma che non potrà risolvere le gravi emergenze che affliggono i cittadini, le famiglie, le imprese". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.