Ilva, Savino: M5s cambia idea ogni giorno,gioca su pelle pugliesi

Roma, 8 giu. - "Il M5S sta giocando sulla pelle della Puglia e dei pugliesi. Non si capisce se a decidere sull`Ilva sia Casaleggio, Grillo, Di Maio o il suo consigliere economico Fioramonti: ognuno, ad ogni affermazione, smentisce non solo gli altri, ma anche se stesso. E` il caos totale: come fanno le famiglie, i lavoratori, le imprese a poter programmare il loro futuro se poi chi deve decidere su questioni fondamentali per la loro vita cambia idea ogni giorno? Il rischio è che la Puglia resti indietro, perdendo l`Ilva, gli investimenti, le infrastrutture. Ecco il cambiamento in peggio promesso dai 5 stelle". Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.