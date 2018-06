Governo, De Girolamo: Sud ha bisogno di agricoltura

Roma, 8 giu. - "Il Sud ha bisogno di agricoltura, come colonna portante. Il mio appello è rivolto al ministro dell`Agricoltura Centinaio: la prima vera sfida, il primo obiettivo che dovrai centrare, sarà quello di riaffermare il ruolo italiano nel sistema Europa. Quella barriera che ha impedito, per certi versi, l`immediata nascita del vostro governo, risulta essere di fondamentale importanza per il comparto agricolo". Così Nunzia De Girolamo, esponente di Forza Italia, ospite del programma Omnibus su La7.

"Non possiamo nè dobbiamo negare questo - ha proseguito l`esponente azzurra -. Non possiamo nasconderci dietro questa cosa, non possiamo ne dobbiamo creare un muro contro muro: mentre in Italia si discuteva di governo, in Europa già da tempo si discute di bilancio post 2021. Sono previsti, purtroppo, dei tagli per le risorse economiche che riguardano il sistema agricoltura. Così come si sta già discutendo della PAC. Su questo dovremmo essere estremamente vigili".