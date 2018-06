Scuola, LeU: governo cambiamento perché tutto resti come prima?

Roma, 8 giu. - "Dopo l'assordante silenzio sulla scuola nel discorso tenuto al Senato il presidente del Consiglio Conte, nella sua replica alla Camera dei Deputati, ha ritenuto opportuno chiarire, con poche parole, cosa pensa di fare il Governo rispetto alla legge 107/2015, ovvero intervenire solo su alcune criticità, in barba ai proclami di abrogazione da parte dei 5S, lanciati durante la scorsa legislatura e in campagna elettorale". Lo afferma in una nota la senatrice di Liberi e Uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo misto.

"A distanza di tre anni dall'approvazione della Legge sulla Buona scuola, i problemi irrisolti restano ancora tanti - continua De Petris - anche rispetto agli obiettivi dichiarati e più volte inutilmente rivendicati. Il caos dei trasferimenti, gli effetti della chiamata diretta dei presidi, il bonus del merito e i risultati dell'alternanza scuola-lavoro che assomiglia più ad un apprendistato gratuito, sono lì a testimoniare che la riforma è stato solo un maldestro tentativo di guadagnare il consenso della categoria". (Segue)