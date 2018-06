Corrao (M5s): in Ue dialogo solo con chi lotta per cambiamento

Roma, 8 giu. - "In Europa ci alleeremo con quelle forze politiche che riconoscono l`esigenza di un forte cambiamento delle politiche europee e che si impegnano a realizzarlo. Ci muoveremo con la stessa trasparenza e coerenza dimostrata nel negoziato con la Lega, dove abbiamo raggiunto un accordo che contiene i nostri 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani. Ai cittadini non interessano le alchimie politiche ma i risultati raggiunti. Il programma per le europee del Movimento 5 Stelle sarà la nostra bussola". Così osì in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore l`europarlamentare Ignazio Corrao chiarisce la futura collocazione del Movimento 5 Stelle in Europa.