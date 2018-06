Minacce a Meloni su Fb, Salvini: autore in centro accoglienza

Roma, 8 giu. - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, esprime tutta la propria solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, per le minacce subite su Facebook, e informa che l'autore di tali minacce, Mohamed Soluaymen, giovane di origine africana residente in Sicilia e occupato nel sistema dell'accoglienza, è stato identificato, perquisito e l'Autorità giudiziaria dispone di tutti gli elementi necessari per definire la situazione.

"Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per la tempestività e l'efficacia del suo operato" ha spiegato il minsitro dell'Interno.