Giovani Confindustria a Di Maio: ok Jobs act. Flat tax? No... -2

Rapallo (Genova), 8 giu. - Secondo i giovani di Confindustria servono investimenti per un Paese sostenibile dal punto di vista energetico e delle infrastrutture. "Bisogna scegliere - dice Rossi - o facciamo l'auto elettrica che non inquina o restiamo al chiodo perché il Tap rovina gli ulivi, le trivelle inquinano il mare, le centrali elettriche deturpano l'ambiente. Abbiamo bisogno di Tap, Terzo Valico e Tav: avere centinaia di camion che attraversano quotidianamente la Val Susa non è sostenibile".

Le infrastrutture del futuro "saranno ferrovie ultraveloci, autostrade di dati, porti e retroporti collegati da snodi viari intelligenti e interconnessi - continua - l'Italia dovrebbe essere la piattaforma logistica d'Europa. Un esempio per tutti: l'aeroporto di Firenze è un'infrastruttura strategica per lo sviluppo territoriale e industriale. Non possiamo permetterci di far perdere alla Toscana e all'Italia posti di lavoro e investimenti internazionali. Le infrastrutture, quelle materiali e quelle immateriali, sono fondamentali per la crescita e l'innovazione".