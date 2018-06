Governo, Fornero: finora annunci e nessuna proposta articolata

Roma, 8 giu. - "E' stato un discorso generico, non esattamente un programma di governo. C'era già la genericità nella tempistica dell'azione di governo e nel reperimento delle risorse. Finora siamo nell'ambito delle intenzioni più o meno buone annunciate con grande enfasi come fossimo in campagna elettorale anche se il presidente è stato molto più attento nei toni ovviamente ma siamo ancora nell'ambito degli annunci e finora di vere proposte articolate in obiettivi concreti e indicazioni di tempi e reperimento risorse non ne abbiamo avute. Mi sembra che siamo ancora abbastanza nella confusione è difficile trarre delle indicazioni piuttosto sicure". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, rispondendo alle domande di Serena Bortone in onda su Agorà, Rai3, riguardanti il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.