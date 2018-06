Governo, Giovani Confindustria:brutto inizio,speriamo buon finale

Rapallo (Genova), 8 giu. - "Sfida all'insostenibile" potrebbe essere il film sullo stallo politico durato 88 giorni prima della formazione del Governo tra Lega e M5S. Lo dice il presidente dei giovani di Confindustria, Alessio Rossi, aprendo il meeting di Rapallo, sottolineando che "sono stati 88 giorni in cui i cittadini italiani hanno continuato a investire su se stessi e sul proprio Paese. Da questo momento, archiviate la campagna elettorale con le amministrative di domenica, il Governo ci deve dimostrare che non abbiamo fatto un investimento a vuoto. Che questi 88 giorni non sono stati un costo, ma un investimento. Speriamo che sia stato solo un brutto inizio, ma con un finale positivo".

Rossi aggiunge che questo film racconta comunque "un Paese che non si è mai fermato, neppure negli 88 giorni in attesa di un Governo: 88 giorni scanditi da 43 consultazioni, 2 mandati esplorativi, 60.684 dichiarazioni stampa sulla crisi politica, 3 incarichi per formare un esecutivo. Ma anche 88 giorni di buste paga, contributi e Iva versati dalle imprese".

E se lo spread è salito da 120 a 250 punti in pochi giorni, 50 miliardi in più di interessi sul debito pubblico, "è stato a causa della fragilità politica, non di quella industriale - aggiunge - è la democrazia e dobbiamo sempre difenderne il valore, anche quando ha bisogno di tempi lunghi. La democrazia è sempre sostenibile, le speculazioni politiche a danno della stabilità del Paese non lo sono mai".