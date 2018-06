Governo, Giovani Confindustria: dialoghiamo, noi ci siamo -2

Rapallo, 8 giu. - Per questo, alle parole non dette "noi vogliamo aggiungere le nostre. Vogliamo essere chiari - dice Rossi - è all'Italia che offriamo il nostro valore più alto: la lealtà. Collaboriamo con tutti i governi in maniera affidabile e con la stessa serietà siamo critici quando è necessario".

Rossi si rivolge a Di Maio come ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ma anche come vicepremier e leader del M5S: "Tratteggiando la Terza Repubblica, suggeriva tre ingredienti per il Governo: partecipazione, ascolto e trasparenza. Siamo noi a chiedere al ministro, ora, di utilizzare gli stessi criteri quando prenderà decisioni importanti. Primo: ascolti la voce delle imprese. Secondo: ci dia modo di contribuire al processo decisionale. Confindustria non ha mai fatto mancare la propria voce. Terzo: sia trasparente nelle decisioni, perché imprese e mercati hanno bisogno di decisioni chiare, tempestive, ragionevoli e non ideologiche. Perché va bene lasciare in pace le imprese, purché la pace non diventi indifferenza".