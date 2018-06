Giovani Confindustria a Di Maio: ok Jobs act. Flat tax? No, grazie

Rapallo (Genova), 8 giu. - I giovani di Confindustria sono d'accordo con il vicepremier e ministro Luigi Di Maio "quando afferma che il problema più lacerante di questo Paese è la disoccupazione giovanile". Aprendo il meeting di Rapallo, il presidente degli under 40 dell'associazione degli imprenditori, Alessio Rossi, dice che "dobbiamo proseguire con il lavoro già iniziato e la riduzione del cuneo fiscale per gli under 35".

Rossi è consapevole che i giovani imprenditori non saranno sempre d'accordo con il Governo e "sarà proprio in questi momenti che dovremo parlarci in maniera laica. Ribadiremo che il Jobs act ha creato 850mila posti di lavoro in più e questo per noi è un risultato positivo, importante. La legge Fornero è un mattone della sostenibilità dei conti pubblici: perché non c'è giustizia nell'indebitare la nostra generazione, già subissata dal debito".

Creare lavoro per chi dà lavoro "è un buon punto di partenza - prosegue - ma non ci basta. Non è lo Stato che deve creare lavoro o reddito. A quello ci pensa l'impresa. Lo Stato deve essere abilitatore di crescita.". Per questo "abbiamo bisogno di continuare con il piano Impresa 4.0, di energia a basso costo, di un sistema di tassazione chiaro - aggiunge Rossi - non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità dal fisco. E se la flat tax è insostenibile per le casse dello stato, diciamo: no, grazie".

Per i giovani di Confindustria "serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile. Il programma di Governo ha a cuore la sostenibilità, ma con una visione che non valorizza il ruolo delle imprese. Senza di noi, senza le imprese italiane, non c'è modo di raggiungere alcun obiettivo".