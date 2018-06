Turchia sospende accordo sui migranti con la Grecia

Istanbul, 8 giu. - La Turchia ha sospeso l`accordo bilaterale di riammissione dei migranti tra Grecia. L'annuncio è arrivato ieri dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, dopo il rilascio da parte di una Corte greca di 8 soldati che hanno chiesto asilo in Grecia, dopo essere fuggiti dalla Turchia in seguito al tentato golpe del luglio 2016.

Durante un incontro con la stampa locale ad Antalya, Cavusoglu ha affermato che la decisione del tribunale "non è accettabile" ed ha aggiunto che, ad ogni modo, dopo la decisione della corte "le attività rivolte alla Grecia proseguiranno".

Il ministro ha inoltre affermato che "il governo greco desidera risolvere la questione" ma che "sia l`esecutivo che i giudici greci si trovano sotto forte pressione da parte dell`occidente". La sospensione, ha specificato sempre Cavusoglu, non riguarda l`accordo UE-Turchia sui rifugiati, siglato nel marzo 2016. Ma non risulta però ancora del tutto chiaro se la misura andrà ad influire su tale accordo in ogni caso.

Ankara ha chiesto in diverse occasioni l`estradizione degli 8 militari, accusati dal governo turco di aver partecipato al tentato golpe, senza ottenere alcun risultato. I militari respingono le accuse e affermano di temere per la propria incolumità nel caso vengano consegnati alle autorità turche. (segue)