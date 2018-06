Roma, 8 giu. - "Non c'è nessun progetto di andare ad aggredire misure favorevoli ai cittadini, non c'è nessuna volontà di andare a toccare ciò che oggi aiuta le famiglie italiane". Così il vicepremier nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Radio Anch'io, rispondendo alla domanda se per coprire lo stop all'aumento dell'Iva si taglieranno gli sgravi fiscali.