Minniti: non sono in campo per guida Pd, ma servono idee nuove

Roma, 8 giu. - "Minniti non è in campo" come futura guida del Partito democratico: "Minniti è in campo come parlamentare del Pd, è in campo con le sue idee, con la sua passione, con la sua messa a disposizione rispetto a un lavoro con gli altri, ma Minniti non si ritiene in questo momento la persona giusta per svolgere un ruolo di questa natura". Lo ha detto lo stesso deputato del Pd ed ex ministro dell'Interno Marco Minniti a "Circo Massimo" su Radio Capital.

"Primo - ha spiegato - non mi piace la discussione personale sulle leadership, secondo sono un solista della politica: non ho una componente, ho molti amici nel partito, molti mi stimano, ma non c'è il gruppo o la corrente di Minniti. Tutto questo mi porta a dire che il mio ruolo oggi è esercitare l'arte della maieutica, e non so nemmeno se ne sono all'altezza, cioè costringere tutti noi a misurarci con idee nuove e non rimasticare idee vecchie", ha concluso Minniti.