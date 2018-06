Minniti: il Pd va cambiato, non comunica con la società

Roma, 8 giu. - "Il Pd oggi è dentro una contraddizione: se la partita che abbiamo di fronte è tra società chiuse e società aperte, una volta si sarebbe detto che questo è il pane per i denti per una sinistra riformista, per il Pd. Il Pd non ha un problema oggi di funzione o ruolo, abbiamo un terreno aperto davanti a noi: il problema vero è il funzionamento del Pd, noi dobbiamo cambiare il Pd". Così il deputato del Pd ed ex ministro dell'Interno Marco Minniti a "Circo Massimo" su Radio Capital.

Per Minniti "il partito è innazitutto una canale di comunicazione con la società. Il Pd, nonostante lo sforzo di militanti e elettori, oggi è un canale con la società debole o ostruito, a volte appare più un diaframma che un canale di comunicazione. Il Pd ha un ruolo e una funzione: va smontato e rimontato, bisogna cambiare le ruote della macchina senza fermare la macchina perchè dobbiamo fare opposizione. Non è semplicissimo ma dobbiamo farlo", ha concluso l'ex ministro.