Di Maio: stop aumento Iva primo obiettivo, troveremo coperture

Roma, 8 giu. - "Il ministro Tria con tutta la macchina del ministero dell'economia sono al lavoro per scongiurare l'aumento dell'Iva". Lo ha affermato il viceministro, nonché ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio Anch'io.

"Il nostro primo obiettivo è scongiurare l'aumento dell'Iva e la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia". Su questo, ha detto Di Maio, "misuriamo la nostra credibilità".

Per quanto riguarda le coperture, Di Maio non ha voluto anticipare dettagli ma ha assicurato che nelle pieghe del bilancio si troveranno le risorse evitando che "aumentino ulteriormente i costi per italiani" Non c'è, ha affermato, "nessuna volontà di andare a toccare ciò che oggi sta aiutando" le famiglie e imprese.