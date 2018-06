Salvini ospite d'onore alla festa russa: non è Mosca il pericolo -3

Roma, 8 giu. - "Sto studiando, il primo viaggio penso sarà a breve in Libia perché questo (della tratta dei migranti, ndr.) ormai è un business miliardario: in Libia ci sono trafficanti di petrolio, di uomini e di armi e sono fondi che vanno a finanziare il terrorismo islamico, quindi non voglio che l'Italia ne sia complice".

Musica per le orecchie dell'ambasciatore Razov, che nel suo discorso ha ribadito la posizione di Mosca: "naturalmente accogliamo con interesse la posizione nei confronti della Russia espressa da questo governo", ha detto il capo missione. "Siamo aperti al dialogo e ad una collaborazione che sia reciprocamente vantaggiosa con tutti coloro che rispettano i principi del diritto internazionale".