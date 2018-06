Salvini ospite d'onore alla festa russa: non è Mosca il pericolo -2

Roma, 8 giu. - Alla Nato, preoccupata per le posizioni del nuovo governo italiano, e che lunedì invia il segretario generale Jens Stoltenberg a Roma, Salvini fa notare che "l'Italia è un Paese membro per cui la minaccia non è sul fronte orientale, ma sul fronte meridionale, e parlo del Mediterraneo, parlo del Nordafrica. Quindi se siamo membri di una alleanza difensiva mi piacerebbe che questa alleanza ci aiutasse a difenderci non da pericoli presunti a Est, ma da pericoli veri che sono a Sud", ha aggiunto Salvini.

A Mosca Salvini intende andare presto, ha già contatti con l'omologo russo Vladimir Kolokoltsev, ma prima si recherà in Libia. "Il mio primo impegno per il momento è sul fronte libico, che è più vicino e più preoccupante: più che l'invasione dei russi l'Italia in questo momento rischia altro tipo di aggressione e quindi mi sto impegnando sul fronte del Mediterraneo".

"So che anche gli amici russi su quello hanno collaborato e spero collaboreranno ancora, spero entro l'estate di respirare di incontrare l'omologo (russo, ndr), mi ha scritto il ministro collega della Federazione russa e speriamo di cominciare a girare - ha aggiunto il vicepremier - Io ho bisogno ancora di 15 giorni per organizzare la squadra qua".(Segue)