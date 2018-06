Minniti: Italia non può diventare l'Ungheria del Mediteranneo

Roma, 8 giu. - "L'Italia non può diventare l'Ungheria del Mediteranneo, per valori, tradizioni e interessi". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex ministro dell'Interno Marco Minniti a "Circo Massimo" su Radio Capital, commentando le dichiarazioni del titolare del Viminale Matteo Salvini sulla leva obbligatoria.

"Siamo stati storicamente il ponte tra l'Europa e il Mediterraneo - ha continuato Minniti - che volevamo e vogliamo sia sempre di più di pace, cooperazione e crescita economica. E' il cuore della collocazione geostrategica dell'Italia: se invece, come stiamo facendo in questi giorni, parliamo dell'Ungheria e del gruppo di Visegrad, che sono stati particolarmente poco solidali con l'Italia in questi anni, soprattutto sul terreno dell'immigrazione, se parliamo di quel modello di società, l'Italia rischia di creare un vuoto nel Mediterraneo. Ma in politica e geopolitica i vuoti non esistono: se l'Italia si ritira dal Mediterraneo ci saranno altri paesi che prenderanno il suo posto", ha concluso.