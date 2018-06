Toti: rifondiamo centrodestra, ma basta con le nomine dall'alto

Roma, 8 giu. - Se è nato questo governo, al quale "continuo a guardare con una certa benevolenza, nonostante alcune cose mi abbiano fatto venire i brividi", è perché "nessuno di noi è senza peccato", tutti "hanno responsabilità". Per questo, in attesa di valutarne l'operato "senza la bava alla bocca e ovviamente anche senza sconti", tutti i partiti dovrebbero approfittare dei prossimi mesi per ripensarsi, reinventarsi. A partire da Forza Italia. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che reputa "ineluttabile" un cambiamento nel centrodestra.

"Io ho sempre creduto e continuo a credere che l'orizzonte per noi sia il centrodestra, in prospettiva un partito unico. Ma mentre la Lega chiarisce la sua prospettiva e ci dice come interpreta questo passaggio di governo, se vi è un orizzonte politico o se è una parentesi, le altre forze dello schieramento dovrebbero cercare di costruire la seconda gamba del centrodestra - spiega Toti -. Dandosi parole d'ordine, pantheon, contenuti, proposte e una nuova classe dirigente per una parte del Paese che chiede rappresentanza". Non basta che Berlusconi nomini nuovi vertici di Fi..."Berlusconi - risponde Toti - ha inventato il centrodestra. Può dare il calcio d'inizio di questo processo, può partecipare nelle forme che riterrà più opportune. Ma il meccanismo delle nomine dall'alto, quello di sempre, è esaurito, non funziona più", "dobbiamo cambiare anche noi e farlo con metodi democratici. Abbiamo già perso troppo tempo. Non ne abbiamo più molto".