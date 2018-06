Cantone: Anac equidistante dai governi, dal M5S grande stima

Roma, 8 giu. - "Io sono stato nominato dal governo" di cui era premier Matteo Renzi, "ma la mia nomina è stata votata all'unanimità in Commissione al Senato, compresi gli esponenti del Movimento 5 Stelle e del centro destra dell'epoca e fu anche rimarcato come dato positivo. Rivendico di essere assolutamente equidistante: ho detto in passato scherzando, ma fino a un certo punto, che i nostri maggiori datori di lavoro sono stati gli esponenti del mondo 5 Stelle, ma anche del centro destra e della Lega". Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, a "Circo Massimo" su Radio Capital.

"In genere - ha continuato - è molto comodo occuparsi di corruzione quando si fa opposizione, quindi abbiamo ricevuto tantissimi esposti a cui abbiamo dato seguito, ad alcuni non siamo riusciti a farlo o non era necessario. Però abbiamo ricevuto grandi attestazioni di stima: se si cambia idea va benissimo, ma siamo un'autorità indipendente e la legge prevede proprio per la nostra indipendenza l'autorità abbia una durata che vada oltre quella del governo. Io ho preso un impegno con le istituzioni: se non cambiano le situazioni io resterò all'Autorità fino al 28 aprile 2020 quando scade il mio mandato, e poi si vedrà", ha concluso Cantone.