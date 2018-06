Salvini: per Italia pericoli da Sud, non da Est, Nato ci difenda

Roma, 8 giu. - L'Italia è un Paese membro della Nato, "per cui la cui minaccia non è sul fronte orientale, ma sul fronte meridionale, e parlo del Mediterraneo, parlo del Nordafrica": così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini al ricevimento a Villa Abamelek, residenza romana dell'ambasciatore russo, per la festa nazionale della Federazione russa. "Quindi se siamo membri di un alleanza difensiva mi piacerebbe che questa alleanza ci aiutasse a difenderci non da pericoli presunti a Est, ma da pericoli veri che sono a Sud", ha aggiunto Salvini. generale. Dopo il 'monito' all'Italia sui propositi di revisione delle sanzioni alla Russia, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenber, sarà a Roma lunedì.