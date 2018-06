Salvini presto in Libia: non voglio Italia complice tratta migranti

Roma, 8 giu. - Matteo Salvini intende recarsi "presto" a Mosca, ma la prima missione all'estero sarà la Libia. "Presto - ha risposto il ministro dell'Interno a chi chiedeva ieri sera a margine del ricevimento nella residenza dell'ambasciatore russo Sergey Razov, a Roma, una prospettiva temporale per una visita in Russia - il mio primo impegno per il momento è sul fronte libico, che è più vicino e più preoccupante: più che l'invasione dei russi l'Italia in questo momento rischia altro tipo di aggressione e quindi mi sto impegnando sul fronte del mediterraneo".

"So che anche gli amici russi su quello hanno collaborato e spero collaboreranno ancora, spero entro l'estate di respirare di incontrare l'omologo (russo, ndr), mi ha scritto il ministro collega della Federazione russa e speriamo di cominciare a girare - ha aggiunto il vicepremier - Io ho bisogno ancora di 15 giorni per organizzare la squadra qua".

"Sto studiando, il primo viaggio penso sarà a breve in Libia perché questo (della tratta dei migranti, ndr.) ormai è un business miliardario: in Libia ci sono trafficanti di petrolio, di uomini e di armi e sono fondi che vanno a finanziare il terrorismo islamico, quindi non voglio che l'Italia ne sia complice".

Sul problema migranti, afferma Salvini, "cercherò in ogni maniera di svegliare l'Unione Europea, visto che l'Italia è totalmente sola. Spero di farlo rispettando tutte le leggi le convenzioni e ti regolamenti, se rispettare le leggi le convenzioni e i regolamenti non basterà faremo anche altro".