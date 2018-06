La Fim-Cisl a Di Maio: no politicizzazioni su vertenze industriali

Roma, 7 giu. - "I giudizi affettati sull'operato del neo-ministro di Maio non sono corretti tuttavia riteniamo profondamente sbagliata l'indicazione di oggi relativa alla partecipazione dei parlamentari locali ai tavoli di crisi presso il Mise" ed è "bene che ognuno faccia il proprio mestiere per cui è pagato dai cittadini e dai lavoratori e quello dei parlamentari si deve compiere nelle aule e nelle commissioni parlamentari". Così il segretario generale della Fim-Cisl Marco Bentivogli, in una nota.

"L'organo legislativo ha un grande lavoro da fare per fare buone leggi che prevengano le crisi, rafforzino le tutele dei lavoratori e determinare un habitat più favorevole alle imprese. Lì c'è uno straordinario lavoro che tutte le forse parlamentari possono svolgere. Suggerisco al nuovo ministro Di Maio di ripensare questa scelta perché provocherebbe una politicizzazione delle vertenze che ne ha sempre complicato la soluzione", conclude Bentivogli.