Di Giorgi (Pd): bene richiamo Cei su perdita valori democrazia

Roma, 7 giu. - "Condivido le parole del cardinale Bassetti". Lo ha scritto su Facebook Rosa Maria Di Giorgi, a proposito delle dichiarazioni pronunciate dal cardinale Bassetti in occasione della veglia per l'Italia organizzata dalla Comunità di S.Egidio a S.Maria in Trastevere.

"Manifestano - spiega - preoccupazione per la caduta di valori fondanti della nostra democrazia, quali la solidarietà, l'accoglienza e l'attenzione per chi ha bisogno e soffre, e per il dilagare di una cultura che predica egoismi e chiusure a persone e mondi che rappresentano invece una ricchezza. Concordo su questo e mi sento chiamata in causa da queste parole. Il cardinale parla di un impegno necessario dei cattolici nei vari ambiti della società e anche nella politica e trovo questo richiamo molto utile. Il cattolicesimo democratico ha contribuito a fondare e far crescere la nostra democrazia e il nostro stato sociale. Il volontariato di ispirazione cattolica si mostra in tutta la sua vitalità nel nostro Paese valorizzando il senso di comunità e solidarietà che sembrano essere stati dimenticati nel pensiero attualmente dominante".

"Un richiamo ai cattolici per una partecipazione attiva alla vita politica mi appare un bel contributo da parte della Cei per dare un ulteriore senso all'impegno civile", conclude.