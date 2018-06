Fregolent(Pd):Conte premier senza autonomia,in balia totale M5s

Roma, 7 giu. - "Preoccupa sapere che il presidente del Consiglio sia privo di qualsiasi autonomia, in balia totale del partito che lo controlla al punto da imporgli le parole da pronunciare. La figuraccia rimediata in diretta nazionale rimarrà nella storia. Un presidente del Consiglio che chiede il permesso al suo vice di poter parlare di qualcosa, ricevendo un umiliante "no" come risposta: non si era mai visto, neanche durante la Prima Repubblica. Mai si era assistito ad uno spettacolo così deprimente e ad uno sfoggio tanto sfacciato di potere partitocratico". Lo ha affermato in una dichiarazione Silvia Fregolent, deputata del Partito Democratico