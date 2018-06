Rotta (Pd): Salvini chiarisca su presunti contatti con 'ndrine

Roma, 7 giu. - "Il ministro dell'Interno chiarisca su presunti contatti avvenuti nel corso della recente campagna elettorale per le politiche con personaggi coinvolti in inchieste sull'attività delle 'ndrine calabresi, territorio dove Salvini ha ottenuto una consistente crescita di consensi". Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicario del gruppo Pd alla Camera. "Dalle informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Repubblica emergono aspetti che non possono rimanere privi di una spiegazione di fronte all'opinione pubblica. Per questo chiederemo al ministro di rispondere al più presto in Aula alla Camera su queste vicende", conclude.