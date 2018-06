Prodi: la riduzione delle imposte non genera investimenti

Roma, 7 giu. - "Si dice che se si diminuiscono le imposte aumentano gli investimenti: non è vero, non c'è una correlazione. Dipende dal clima di fiducia. Può servire per dare un piccolo avvio, ma non è da questo che dipende lo sviluppo di un Paese". Romano Prodi, intervistato a Bologna per l'apertura della Repubblica delle Idee, stronca l'ipotesi di flat tax come volano per gli investimenti privati.

Il problema, ragiona il Professore, è più ampio: "Per contenere la metà della ricchezza del mondo basta un autobus, 40 persone. Certamente bisogna cambiare registro. La disparità è aumentata in quasi tutti i Paesi del mondo. Proprio perchè i governi democratici hanno adottato sistemi fiscali, contributivi, di welfare, che hanno aumentato la disparità". Il punto è che "non c'è uno che abbia vinto le elezioni proponendo un aumento delle imposte. Assistiamo all'assurdo che chi parla di aumento delle imposte perde le elezioni anche per il voto contrario di chi ci guadagnerebbe. Ed è comune in tutto il mondo. Negli Usa del Dopoguerra la massima imposizione fiscale era 70-80%, ora è un quarto".