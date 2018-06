Quartapelle a Trenta:cambio strategia Mediterraneo sarebbe grave

Roma, 7 giu. - "Cosa significa la dichiarazione del ministro Trenta in merito al fatto che l'Italia debba anche ricevere nell'ambito della Nato? Il ministro auspica un impegno più diretto dell'Alleanza atlantica nel sostegno alla guardia costiera libica o addirittura una missione Nato in qualcuna delle crisi nel Mediterraneo? Ci auguriamo che la sua affermazione non sia stata tradotta agli altri Paesi dell'Alleanza atlantica, perché ciascuna di queste ipotesi avrebbe delle gravi conseguenze strategiche sugli equilibri del Mediterraneo e significherebbe un cambiamento radicale di ciò che l'Italia si auspica per quell'area. Se così fosse, auspichiamo che il ministro venga al più presto a spiegarlo in Parlamento". Lo ha dichiarato Lia Quartapelle, parlamentare del Pd.