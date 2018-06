Prodi: se partiti suggeriscono politica, premier sarà molto debole

Roma, 7 giu. - Come nel suo governo che vedeva come vice premier il Ds D'Alema e l'esponente della Margherita Rutelli, anche nel governo Conte "c'e un dualismo governo-partiti". E Romano Prodi, da 'esperto' della situazione, dice: "È una gara che bisogna vedere come va a finire: se i partiti sono fornitori di idee è una cosa, se sono suggeritori della politica quotidiana, abbiamo un premier assolutamente debole. Questo è da vedere. Ma non c'è alcun dubbio che il premier sia stato 'costruito' dai due partiti. È una constatazione, non un giudizio di valore".

Intervistato a Bologna per l'inaugurazione di Repubblica delle Idee, il Professore, richiesto di un consiglio per far durare Conte, osserva: "Non è la durata, ma le cose che si fanno. Bisogna durare bene...". E poi chiude: "Thomas Becket diventato vescovo smette di fare dissolutezze, e lo fanno santo. Vediamo se Conte diventa Becket...".