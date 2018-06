Roma, 7 giu. - "Dividere la Russia dall'Europa è un errore storico, e tra 30 anni questo verrà a galla. Questo non vuol dire che le sanzioni non sono utili, ma noi siamo in un sistema difensivo e il cambiamento deve avvenire all'interno di questo sistema: credo che l'alleanza atlantica sia un elemento di sicurezza che deve essere perseguito". Lo ha detto Romano Prodi, intervistato a Bologna per l'inaugurazione della Repubblica delle Idee.