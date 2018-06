Salvini dopo il Cdm al ricevimento per la festa nazionale russa

Roma, 7 giu. - Il vicepremier Matteo Salvini, ministro degli Interni e leader della Lega, partecipa al ricevimento a Roma in occasione della festa nazionale russa organizzato dalla ambasciatore in Italia Sergey Razov presso la sua residenza a Roma a villa Abamelek. Salvini, accolto da Razov, ha raggiunto il ricevimento direttamente da palazzo Chigi non appena conclusa la prima riunione operativa del Consiglio dei Ministri del nuovo Governo da lui presieduta al posto del premier Giuseppe Conte, in volo per il G7 in Canada.