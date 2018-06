Salvini: con presidenza Ue a Austria più facile riforma Dublino

Roma, 7 giu. - Con il semestre austriaco di presidenza Ue sarà "più facile" arrivare a un accordo sulla riforma del trattato di Dublino. Lo ha detto il vice-premier Matteo Salvini arrivando a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri. "Penso sarà più facile, gli austriaci affrontano in maniera pragmatica il tema sicurezza e immigrazione. Siamo in quasi totale sintonia con loro, penso che finalmente dopo tante chiacchiere si possa arrivare a qualche risultato concreto, se si parla di protezione delle frontiere esterne".