Minacce a Meloni su Facebook. La Russa: ministro Interno intervenga

Roma, 7 giu. - Minacce via Facebook alla leader di Fdi, Giorgia Meloni. Mentre era a Viterbo per un'iniziativa elettorale, fra i commenti alla sua video-diretta Facebook è apparso un messaggio da 'Mahamoud Soliman' che, in un italiano stentato, scriveva: "Stai a tenta non ti sparano".

"Ho trovato questo commento sotto il mio ultimo video. Secondo voi mi devo preoccupare?", scrive Meloni.

Minacce che evidentemente vengono prese molto sul serio da Ignazio La Russa. "Gravissime le minacce di morte arrivate a Giorgia Meloni su Facebook da un profilo che sembrerebbe avere una matrice islamica. Chiediamo l'intervento immediato del ministero dell'Interno per verificare l'identità di questa persona, capire se è presente sul territorio nazionale e valutare se esistono i presupposti per una sua espulsione dall'Italia", afferma in una nota.