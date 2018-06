Roma, 7 giu. - Matteo Salvini è a favore del servizio militare obbligatorio, il vice-premier e ministro dell'Interno lo ha detto arrivando al consiglio dei ministri. "Sono per implementare (il servizio civile, ndr) e personalmente - è una posizione che non c'è nel contratto e non impegna il governo - sono per la reintroduzione del servizio militare".