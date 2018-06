Anzaldi (Pd): imbarazzante retromarcia Conte su Anac in 24 ore

Roma, 7 giu. - "È positivo che oggi il premier Conte abbia fatto marcia indietro sulle inspiegabili accuse a Cantone e all'Autorità Anticorruzione. Sconcerta che quelle parole siano state pronunciate solo 24 ore fa e restino agli atti di Montecitorio per la giornata di insediamento del nuovo governo. Un pressappochismo imbarazzante, come quello visto con Di Maio che fa il suggeritore di presidente del Consiglio e gli mette in ordine le carte". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi.