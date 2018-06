Salvini: domani a Como a portare solidarietà a autisti aggrediti

Roma, 7 giu. - Matteo Salvini andrà a Como a "portare solidarietà agli ennesimi autisti di mezzi pubblici aggrediti dagli ennesimi richiedenti asilo". Il ministro dell'Interno lo ha detto arrivando al consiglio dei ministri. Salvini ha spiegato che andrà "per andare a portare alcune novità che stiamo studiando dal punto di vista normativo, perché non mi sembra giusto che chi arriva nel nostro paese chiedendo asilo vada in giro aggredendo e poi possa proseguire tranquillamente nel suo iter di richiesta di asilo".

Inoltre, Salvini ha aggiunto: "Almeno uno di questi soggetti, che era già stato espulso, farò in modo di non vederlo più in giro per Como e farò in modo che i comaschi non lo vedano più in giro per Como".