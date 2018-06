Gelmini: presenteremo in Parlamento nostro piano Mezzogiorno

Roma, 7 giu. - "Il tema del Mezzogiorno non può ridursi ad avere un ministro senza portafoglio. Al Sud, più che il reddito di cittadinanza, servono risorse, investimenti, lavoro, perché se parte il Sud riparte l'Italia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale a Francavilla Fontana (Brindisi).

"Per il Sud - ha aggiunto - abbiamo in cantiere un progetto elaborato che contempla tra gli altri uno shock fiscale, il sostegno ai cinquantenni disoccupati e una migliore formazione per i giovani.

Lo presenteremo in Parlamento - ha concluso - nelle prossime settimane".