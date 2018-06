Salvini:i dazi Usa? Trump difende gli americani,noi gli italiani

Roma, 7 giu. - I dazi degli Usa non sono altro che misure a difesa dei cittadini americani contro la "prepotenza tedesca", il governo Lega-M5s andrà in Europa "a difendere gli interessi italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando al consiglio dei ministri, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare i dazi Usa: "Sono politiche commerciali che vanno ristudiate, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca". "L'Italia - ha aggiunto - non deve subire né l'una né l'altra manovra. Con la Cina c'è da dialogare, mi piacerà andare in Cina appena possibile".

In generale, "penso che Trump difenda gli interessi degli americani Questo sarà un governo che andrà in Europa a difendere gli interessi italiani, per esempio richiedendo per l'ennesima volta l'indicazione del `made in' obbligatoria in etichetta. Cosa che stiamo provando a fare da anni, inascoltati da anni".