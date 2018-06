Prima riunione operativa Governo,Salvini presiede al posto Conte

Roma, 7 giu. - E' iniziata a palazzo Chigi la prima riunione operativa del Consiglio dei Ministri del Governo Conte, seconda solo a quella immediatamente successiva al giuramento al Quirinale servita a insediare Giancarlo Giorgetti in Consiglio come suo Segretario quale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e ad affidare le deleghe su Politiche Ue, Pubblica Amministrazione, Famiglia e Disabilità, Sud e su Regioni e Autonomie rispettivamente ai ministri senza Portafoglio Paolo Savona, Giulia Bongiorno, Lorenzo Fontana, Barbara Lezzi ed Erika Stefani.

Alla prima riunione operativa del Governo che porta il suo nome il premier Giuseppe Conte non partecipa, essendo in volo per il Canada dove parteciperà nei prossimi due giorni al G7. A presiedere al suo posto la riunione del Consiglio, a norma di legge sulla presidenza del Consiglio che disciplina il funzionamento del Governo al suo posto, è Matteo Salvini nella qualità di Vicepremier più anziano per età (45 anni contro i 31 dell'altro Vicepremier Luigi Di Maio). All'ordine del giorno della riunione solo l'esame dei decreti di attuazione di direttive Ue in scadenza.