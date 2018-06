Salvini: non c'è motivo perché Nato sia preoccupata per Italia

Roma, 7 giu. - Non c'è motivo perché la Nato sia preoccupata del governo italiano, semmai sarebbe bene che desse una mano a fronteggiare quella che Matteo Salvini chiama "l'aggressione" verso l'Europa in atto nel Mediterraneo. Il ministro dell'Interno lo ha detto arrivando a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri. "Perché dovremmo preoccupare qualcuno? A me piacerebbe che gli organismi internazionali di cui facciamo parte e cui contribuiamo economicamente, sono organismi di difesa, difendano la sicurezza nazionale italiana ed europea ad esempio nel Mediterraneo".

"Non ridiscuto le alleanze di cui siamo parte - ha aggiunto - ma siccome paghiamo l'appartenenza a questi organismi L'unica aggressione in corso che stiamo subendo è quella nel Mediterraneo, non mi sembra ci siano aggressioni russe in corso".