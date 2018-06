Ilva, Fitto: anche per Grillo la campagna elettorale è finita

Roma, 7 giu. - "'Nessuno ha mai pensato di chiudere l'Ilva' ci conferma che anche per Beppe Grillo la campagna elettorale è finita. È finita l'epoca della contrapposizione a prescindere e della protesta, ma anche del finto ed esasperato ambientalismo, che aveva addirittura non solo ipotizzato la chiusura ma, la riconversione non industriale (proposta oggi) ma turistica: museo archeologico e parco divertimenti annesso..". Lo afferma in una nota il leader di Noi con L'Italia ed europarlamentare, Raffaele Fitto.

"La dichiarazione del leader del Movimento 5 Stelle apre a scenari che erano stati già avviati, ovvero bonifica e risanamento per coniugare lavoro e salute. Noi ne prendiamo atto, lo facciano anche gli aderenti al Movimento che sulla chiusura hanno vinto in Puglia e non solo la campagna elettorale", conclude.