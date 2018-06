Fratoianni: saluto fascista? Preside non può dire "goliardata"

Roma, 7 giu. - "Quando una preside 'assolve' in questo modo un saluto fascista definendolo 'una goliardata', non ci si può nascondere dietro a codicilli burocratici. A un gesto sbagliato, più o meno consapevole, dei ragazzi si aggiunge l'inadeguatezza della preside: con i valori antifascisti della Repubblica non si scherza, a maggior ragione quando si parla dell'istituzione scolastica che deve promuovere formazione e conoscenza". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali in merito a quanto avvenuto in un liceo romano, il Socrate a Garbatella.

"Non è ammissibile parlare di libertà di espressione - prosegue il parlamentare di Leu - evidentemente quella dirigente scolastica non può rimanere lì. Liberi e uguali ha presentato un'interrogazione parlamentare al titolare del Miur - conclude Fratoianni - affinchè sia fatta chiarezza su questa vicenda e vi sia un intervento deciso dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio".