Trenta alla Nato: rispettiamo impegni, ma chiediamo solidarietà

Bruxelles, 7 giu. - L'Italia "rispetta e onora sempre gli impegni presi", ma "per quel che abbiamo dato finora e vogliamo continuare a dare", ritengo sia arrivato il momento "anche di ricevere"; è "una questione di solidarietà". Lo ha detto il neo ministro della Difesa Elisabetta Trenta, secondo fonti del Ministero, durante la discussione sulle missioni Nato al tavolo della riunione ministeriale dell'Alleanza atlantica oggi a Bruxelles.

"Oggi su questo tavolo chiedo che si rafforzi la volontà di una Nato più attenta al Mediterraneo" che dia sostegno all'Italia e anche all'Ue sulle "principali sfide che ci troviamo di fronte: lotta al terrorismo e lotta al traffico di esseri umani", ha aggiunto Trenta.

L'obiettivo, hanno spiegato fonti vicino al ministro, "è fare in modo che l'Italia possa continuare a dare il suo contributo anche in un'area di nostro diretto interesse geostrategico e cruciale per la sicurezza del Paese".