Orfini e delegazione Pd domani a San ferdinando per Soumaila

Roma, 7 giu. - Una delegazione guidata dal presidente del Partito democratico Matteo Orfini e composta da parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, sarà presente, venerdì 8 giugno, alle ore 12, alla tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per testimoniare la propria solidarietà per il terribile gesto che ha portato all'uccisione del sindacalista Sacko Soumaila.

Orfini insieme ai deputati Gennaro Migliore, Enza Bruno Bossio, Massimo Ungaro, Antonio Viscomi, dai senatori Teresa Bellanova e Ernesto Magorno e dal parlamentare europeo Andrea Cozzolino, alle ore 11, incontreranno Andrea Tripodi, sindaco di San Ferdinando.