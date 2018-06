Lazio, Tripodi (Lega) su terrorismo: Salvini sa cosa fare

Roma, 7 giu. - "I soldati nascosti e i simpatizzanti dell'Isis sembrano essere purtroppo una realtà vera e ramificata anche in provincia di Latina, in particolare nelle zone agricole dove i controlli sono una rarità per via dei tagli alle forze dell'ordine. Un allarme che certamente il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nonchè segretario della Lega, saprà recepire con le conseguenti soluzioni da mettere in campo. Un'attenzione speciale va dedicata ai luoghi di culto: dalle moschee regolari a quelle abusive. Queste ultime vanno chiuse! Conosco realmente la loro forma mentis essendo un italiano d'Africa appartenente all'associazione italiani Rimpatriati dalla Libia. Occorre un cambio di passo e con Salvini ci sono le giuste condizioni! Credo che sia necessario anche in Regione Lazio studiare e monitorare i legami terroristici sul territorio. E ci faremo sentire". Così il capogruppo della Lega alla Regione Lazio, Orlando Tripodi, commenta l'espulsione del tunisino, sospettato di appartenere alla rete di Anis Amri, che viveva a Latina.