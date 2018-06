Governo, Bergamini: pessimo debutto per avvocato difensore italiani

Roma, 7 giu. - "In tre giorni si è già perso il conto delle volte in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sostenuto che le sue parole sono state 'male interpretate'. Un pessimo debutto per chi si è autodefinito 'avvocato difensore degli italiani'". Lo scrive su Facebook Deborah Bergamini, deputata e responsabile comunicazione di Forza Italia, commentando le dichiarazioni del premier su Cantone.

"Al di là del fatto che in buona fede gli si possa credere - scrive ancora - sarebbe bene che il premier Conte tenesse a mente che nei consessi nazionali ed internazionali delle parole 'male interpretate' possono mettere a rischio gli investimenti nel nostro paese e i risparmi dei nostri concittadini. Non si può giocare con il futuro degli italiani".