Profughi, Bassetti (Cei): cercano una patria dal volto materno

Roma, 7 giu. - Avere una patria "è un dono di Dio, un fatto scontato ma coloro che l'hanno persa o che ne sono stati scacciati o l'hanno dovuta abbandonare, sanno bene quale valore essa abbia. Tanti rifugiati e profughi cercano una patria con un volto materno". A ricordarlo è stato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, che ha partecipato alla veglia di "preghiera per l'Italia" animata dalla Comunità di Sant'Egidio.

Il presidente dei vescovi italiani ha voluto poi pregare per l'Italia "perché lo spirito del Signore - ha detto - soffi nel cuore dei responsabili e degli italiani affinché si impegnino per il bene comune, in particolare per le fasce più povere della popolazione, memori che l'Italia, per la sua storia e la sua collocazione geografica in Europa e nel Mediterraneo, ha una particolare vocazione e una sua responsabilità. Possa essere - ha quindi aggiunto il porporato - il nostro Paese una vera madre per tutti i suoi cittadini e una presenza di pace e di soccorso nel mondo".

Invitando dopo il difficile periodo che ha preceduto la formazione del nuovo governo tutti a "non soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale", ma a "una svolta nella vita del Paese per cominciare a lavorare insieme", il cardinale Bassetti ha ricordato come la Chiesa italiana "è impegnata nel rammendo della società italiana, perché la Chiesa - ha aggiunto - è e vuole essere segno di unità e di pace del popolo italiano".