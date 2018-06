Governo, Morani: Casaleggio organizza anche viaggi Conte?

Roma, 7 giu. - "Tra i vari servizi offerti dalla Casaleggio Associati ci sono anche i viaggi in aereo del presidente del Consiglio Conte?". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito delle notizie sull'organizzazione del primo viaggio all'estero di Giuseppe Conte.

"Oggi abbiamo avuto - spiega - una nuova, incredibile conferma dell'ignoranza istituzionale del Movimento 5 Stelle. Attraverso le agenzie di stampa veniamo a sapere che della trasferta di Conte non si è occupato Palazzo Chigi ma il Movimento 5 Stelle. Lo veniamo a sapere perché, come già accaduto con i taxi che un minuto dopo l'incarico hanno preso il posto delle Maserati, ogni viaggio del premier rappresenta evidentemente per i grillini una ghiotta occasione per fare demagogia. Intanto, hanno fatto finta di non sapere che sull'aereo da loro definito 'di Renzi', Renzi non c'è mai salito, avendo sempre l'ex premier utilizzato l'apparecchio su cui oggi vola Conte. A questo si aggiunge un fatto, più che irrituale, tragicomico: il tentativo di far volare Conte su voli di linea, salvo poi rinunciare perché troppo complicato".

"Il video della conversazione tra Conte e Di Maio ha dimostrato plasticamente a che punto arrivi la mancanza di autonomia del primo ministro e la sua totale subordinazione a Di Maio. Che la Casaleggio pretenda di disporre dei viaggi del premier per le proprie speculazioni populistiche, ci pare però davvero troppo", conclude.