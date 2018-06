Ilva, Grillo: nessuno ha mai pensato di chiuderla -2

Roma, 7 giu. - Ci sono "2,2 miliardi di euro" che, spiega Grillo, "sono stati immessi in un fondo, quando l'Europa si chiamava Ceca, carbone e acciaio, dalle imprese di carbone e dalle imprese dell'acciaio proprio per i prepensionamenti dei lavori usuranti e per le bonifiche. Ora dato che l'Ilva è la più grande centrale, produttore dell'acciaio d'Europa, potremmo anche di cercare di accedere direttamente a questi soldi attualmente gestito dal consiglio europeo e messo all'ingrasso in qualche fondo tedesco tripla aaa, presumo, e danno un po' di contentini per la ricerca al carbone".

"Qui parliamo della più grande centrale - prosegue - che può essere riconvertita anche con l'uso di questi 2 miliardi che ci sono e di cui nessuno mai parla. Sarebbe bello se ora ci riconsiderassero un po', abbiamo una bella centrale, un grande problema da risolvere e potrebbero essere un contributo per bonificare tutto, questi soldi europei".

Grillo fa poi riferimento al bacino del Ruhr, "un esempio da emulare". "4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali fluviali; 1.400 km di autostrade e tangenziali). E' la carta d'identità del Bacino della Ruhr, in Germania, l'area finita di bonificare in dieci anni (1990-2000) a tutt'oggi un esempio seguito da tutti gli architetti, i bio-architetti e gli ingegneri del mondo industrializzato. All'inizio l'obiettivo era quello di contrastare i fenomeni di progressivo declino economico e di fortissimo inquinamento ambientale. Nel 1989 alcuni comuni si consorziarono per dar vita a un'importante operazione di risanamento del territorio. Negli anni si è trasformata nella più colossale riconversione industriale del mondo. L'esempio più rilevante consiste nel Parco Paesistico di 320 kmq, distribuito lungo gli 800 kmq del territorio fluviale dell'Emscher. L'Emscher era in origine un fiume canalizzato e usato come fogna a cielo aperto per la zona industriale. Il costo totale è stato di due miliardi e mezzo di euro".